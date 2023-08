Autori e illustratori pronti per il festival Libr’Aria

Si prepara una nuova edizione di Libr’Aria, ad Albinea, il festival dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi.

Dal 25 al 27 agosto in programma incontri con autori e illustratori, laboratori, letture animate, spettacoli, mostre tra la biblioteca comunale Nerbuta di via Morandi e il parco dei Frassini, con eventi venerdì dalle 16 alle 22, il sabato e la domenica già dal mattino, con inizio alle 10 fino a sera. Per informazioni: biblioteca (tel. 0522-590262 e-mail: [email protected]).