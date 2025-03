’Autori in prestito’. In piazza Mingori ospite lo scrittore Ferrari

Nuovo appuntamento con ’Autori in prestito’, stasera alle 21 alla biblioteca comunale di Brescello, in piazza Mingori, con ospite lo scrittore Dario Ferrari, per dare consigli di lettura, ascolto e visione. Ferrari è nato a Viareggio, ha studiato a Pisa, fermandosi poi a Roma. Filosofo non praticante, insegna in un liceo. È autore dei romanzi di successo come ’La quarta versione di Giuda’ (Mondadori 2020) e ’La ricreazione è finita’ (Sellerio 2023), con cui ha vinto alcuni importanti riconoscimenti.