autorità presenti

Aprire il nuovo Cau significa, innanzitutto, entrare davvero nell’ottica che il servizio sanitario pubblico è in una fase di profonda riorganizzazione. "L’innovazione però – ha detto ieri all’inaugurazione il sindaco Luca Vecchi – diventa concreta quando dal cambiamento organizzativo si passa al cambiamento delle abitudini dei cittadini". Allargando però il quadro "la sanità in questo momento stori-co, da parte di questo governo, viene messa fortemente in discussione" aggiunge. "Assistiamo all’undicesimo anno di fila di definanziamento della sanità pubblica da parte dello Stato – gli fa eco il presidente della Provincia e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, Giorgio Zanni –. Una traiettoria che non siamo disposti ad accettare, nonostante i nostri sforzi e i nostri traguardi per implementare la rete locale".

La riforma organizzativa "è un lavoro di fronte al quale, lo dobbiamo ammettere, a volte abbiamo vacillato – prosegue Zanni –. Ma non dobbiamo avere paura del cambiamento, piuttosto dovremmo averla per tutti i servizi che oggi sono sobbarcati e che, appunto, dopo questo cambiamento potranno lavorare meglio". Posto che "la riforma stessa sarà sempre tenuta monitorata e, nel caso, ritarata in base alle necessità che emergeranno nel tempo".

g.ben.