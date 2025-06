Autoritratto di Davide Enia. La Sicilia, Cosa Nostra e la società del silenzio

Il racconto, tragico e ironico, intimo, e allo stesso tempo collettivo, degli anni di piombo siciliani, della presenza di Cosa Nostra nelle maglie di una società assuefatta al silenzio come al boato delle bombe, dove "se ti trovi di fronte a una pozza di sangue, l’immagine riflessa è il tuo autoritratto".

È questo il senso di ’Autoritratto’, in scena stasera e domani alle 21,30 al teatro Sociale di Gualtieri. Dopo il debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto, questo testo sbarca a Gualtieri, con Davide Enia in scena con il suo ultimo lavoro. Enia esplora quella che definisce la nevrosi dei suoi concittadini nei confronti della criminalità organizzata: "Per diverse ragioni, da noi la mafia è stata minimizzata, sottostimata, banalizzata, rimossa o, al contrario, mitizzata. Ovvero: non è mai stata affrontata per quello che è".

Lo spettacolo racconta i continui incontri con Cosa Nostra: i cadaveri incontrati per strada, le persone conosciute uccise dalla mafia, le bombe in città, l’apparizione del male… Con il suo lavoro, Davide Enia esplora le ferite del presente senza mai rinunciare alla potenza dell’immaginazione e al valore umano della parola. Oggi continua a portare in scena spettacoli che scuotono le coscienze. Come ’Autoritratto’, dedicato alla memoria e all’identità nella Palermo di ieri e di oggi.

Antonio Lecci