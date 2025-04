Autoscatti e narcisismo manifesto. L’occhio e l’arte di Mario Chirchirillo

Decine di migliaia di autoscatti dell’artista accompagneranno il pubblico attraverso l’ossessione per l’immagine e il narcisismo, temi per molti aspetti centrali nell’esperienza di ‘avere vent’anni oggi’, tema di Fotografia Europea 2025, invitando chi guarda a riflettere sulle modalità con cui avviene il confronto soggettivo con la ricerca incessante di approvazione e identità. Di questo si compone l’installazione performativa ‘La furia delle immagini’, di Marco Circhirillo, progettata per ZENONEcontemporanea, spazio espositivo di via San Zenone, di cui si avrà un vernissage sabato 26 aprile alle 17. Avere 20 anni oggi significa vivere in un contesto in cui la notorietà è spesso ottenuta senza merito, evidenziando così il contrasto tra la superficialità dei social e la ricerca di autenticità.

L’installazione mette dunque in discussione il valore di questa fama effimera e la fragilità dell’identità giovanile. Il testo critico di Rebecca Delmenico ci accompagna attraverso una narrazione per immagini labirintica, per porci "nella medesima condizione dell’artista, dell’essere assieme soggetto e oggetto di un atto performativo e concettuale". L’immagine del volto dell’artista colta in autoscatti realizzati come fototessere riveste tutta la superficie disponibile dando origine a uno tsunami visivo. L’evento sarà accompagnato da un’installazione sonora di Davide Livornese.

Lara Maria Ferrari