Autostrada chiusa per un incidente: due camionisti feriti

Quattro mezzi coinvolti in uno scontro in A1, due camionisti feriti di cui uno gravemente, corsia invasa da bottiglie d’acqua. È il bilancio di un drammatico incidente che si è verificato la notte di giovedì attorno alle 23 in direzione Milano all’altezza del km 116, cioè sul confine tra le province di Reggio e di Parma. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: per oltre 4 ore il tratto tra i caselli di Terre di Canossa e Parma è rimasto chiuso, con i mezzi obbligati a uscire a Campegine. Per estrarre il camionista dalla cabina è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco reggiani. I rilievi sono stati effettuati dalla Polstrada.