"Autovelox dinamici vanno sempre segnalati"

Le multe legate ad eccesso di velocità sono sempre molto discusse e al centro di contestazioni e polemiche finiscono spesso, in particolare, le disposizioni relative agli avvisi preventivi del controllo in atto. Sono sempre molto numerose le contestazioni che i conducenti presentano per contravvenzioni ritenute ingiuste, proprio per le normative sulle pre-segnalazioni dei misuratori automatici di velocità. E capita pure che i ricorsi vengano accolti dall’autorità giudiziaria, con la procedura di annullamento delle sanzioni, prima da parte del giudice di pace e poi del tribunale.

È accaduto anche nel Reggiano, con l’accoglimento della richiesta di annullamento di una sanzione per eccesso di velocità effettuata attraverso lo Scout Speed, in un controllo "mobile" sulla strada, nel distretto correggese dell’Unione Pianura Reggiana. La multa era stata annullata prima dal giudice di pace, poi in tribunale. Ma le sentenze erano state impugnate dall’Unione Comuni Pianura Reggiana.

Alla fine il caso è finito all’attenzione della Corte di Cassazione, che con ordinanza numero 2384 del 25 gennaio scorso ha confermato le tesi dei precedenti gradi di giudizio, condannando l’ente pubblico al pagamento delle spese sostenute dalla controparte. La Cassazione ha infatti ribadito come le multe per eccesso di velocità tramite misuratore elettronico "dinamico", installato a bordo di vetture in movimento delle forze dell’ordine, possono essere contestate, con la speranza di annullamento, quando la presenza di autovelox non sia adeguatamente segnalata agli automobilisti. Questo è il principio sancito dalla Corte. Il ricorso dell’automobilista in questione è stato accolto per la violazione dell’obbligo di pre-segnalazione della postazione di controllo della velocità, nel caso specifico rappresentata dallo Scout Speed. Segnalazione prevista dal comma 6-bis dell’articolo 142 del Codice della strada. "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice". Gli esperti del periodico online All-In giuridica del gruppo Seac chiariscono: "La sentenza conferma che, come nel caso degli autovelox fissi, anche per quelli dinamici la segnalazione della presenza dei rilevatori di velocità è necessaria ed è finalizzata proprio a preavvertire gli automobilisti del possibile rilevamento, così da orientarne la condotta di guida". Nel caso specifico, all’automobilista era stata contestata una velocità di 98,80 kmh in un tratto stradale in cui la velocità massima consentita è di 50 kmh. Ma si era opposto alla multa proprio per la mancanza della segnalazione del possibile controllo in atto.

Antonio Lecci