Autovettura distrutta nella notte da un incendio

Il bagliore delle fiamme e gli scoppi dei pneumatici e di altre componenti in plastica della vettura hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, alle 3 nella notte tra venerdì e sabato, per l’incendio che stava divorando un’auto in sosta non distante dalle abitazioni in via Romana, alla periferia di Poviglio, sulla strada che porta verso Brescello.

L’allarme è subito scattato alla centrale operativa del 115, che ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Sant’Ilario. In breve tempo le fiamme sono state domate. L’auto, una Citroen C3, è risultata intestata a un cittadino di origine indiana, un ventenne abitante nel Cremonese, a San Giovanni in Croce. Rintracciato, il giovane ha riferito di aver prestato la vettura a un amico, che abita appunto nel paese reggiano.

Non sono stati rilevati elementi che possano far pensare a un gesto doloso. Anche gli accertamenti sul proprietario della vettura e sull’amico che l’aveva in prestito non sembrano aver evidenziato situazioni sospette. E’ probabile che l’incendio sia stato causato da cause accidentali. Sono intervenuti i carabinieri di Brescello e di Cadelbosco Sopra per compiere verifiche insieme ai vigili del fuoco.

a.le.