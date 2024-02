Avanti coi lavori per il ponte sul canale Naviglio

Proseguono i lavori per la ricostruzione del ponte sul canale Naviglio, alle porte del centro abitato di Fabbrico. In questi giorni l’impresa incaricata dell’intervento sta posando l’impalcato del nuovo ponte. Evidenti i disagi al traffico, con la viabilità modificata per poter consentire l’esecuzione in sicurezza dell’intervento, che permette di sostituire un vecchio passaggio ormai inadeguato. Si tratta di lavori che proseguono la messa in sicurezza di quella zona della Bassa, dopo la realizzazione della attesa rotatoria a Ponte Vettigano, all’imbocco di via Naviglio, tra la zona di Campagnola-Rio Saliceto e lo stesso centro abitato di Fabbrico. Quell’intervento ha permesso di mettere in sicurezza un incrocio che era stato a lungo teatro di incidenti, anche gravi. La rotatoria sembra aver limitato i rischi di incidenti. Quell’intervento ha previsto anche il rifacimento del passaggio sul corso d’acqua. Ora si sta lavorando più a ridosso del centro del paese, con questo nuovo manufatto che attraversa il canale Naviglio, con dimensioni maggiori rispetto al passato. Si spera in tempi brevi per completare i lavori.