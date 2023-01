Avanti col giro del mondo in 500 anni

Viene prorogata l’apertura della mostra "Il giro del mondo in 500 anni", aperta a palazzo ducale di Guastalla. E ora è anche disponibile il nuovo catalogo collegato a questa esposizione che unisce arte, storia, tradizioni e geografia. La mostra resta aperta fino al 23 aprile. E domani, giovedì 12 gennaio, è in programma alle 21 alla sala dell’Antico Portico, sempre a palazzo, un incontro su "Alla ricerca di nuovi mondi: da Colombo e Vespucci a Magellano" con l’intervento del prof. Gino Ruozzi. Mentre il 25 gennaio si parlerà di "Una circumnavigazione infinita: Magellano e Pigafetta cinque secoli dopo" con Andrea Canova, sempre a palazzo ducale. L’esposizione, curata da David Salomoni, è stata pensata in occasione del cinquecentesimo anniversario della prima circumnavigazione del mondo. A mezzo millennio dal momento decisivo per la nascita del moderno mondo globale, si vuole accompagnare il visitatore attraverso un viaggio a ritroso lungo l’evoluzione della rappresentazione del globo terrestre. Il materiale utilizzato è interamente conservato presso la Biblioteca Maldotti; tra gli obiettivi della mostra vi è quello di unire la dimensione globale del contenuto storico e geografico alla dimensione locale rappresentata dal patrimonio bibliografico maldottiano. La mostra diventa pure una occasione per parlare della nuova percezione dei confini del globo.

a.le.