"Avanti con le multe contro chi imbratta"

Presenti tra il pubblico alla presentazione anche Debora Formisano ed Ennio Ferrarini, coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato ’Focus sul centro’ (via Roma, via Nobili) e ’Occhio al centro’ (via Toschi, via Emilia San Pietro).

"Approviamo incondizionatamente l’inizio dell’applicazione del Regolamento della polizia urbana e civile convivenza – ha sottolineato Ferrarini, componente anche della Consulta –. Immaginavamo che la nostra posizione sulle vetrine vuote avrebbe creato qualche mal di pancia, ma è necessario estendere l’applicazione del Regolamento mano a mano aumentano gli organi di controllo: vigili, street tutor, carabinieri di quartiere a piedi".

Il Regolamento del 2018 "è fatto molto bene, ma è stato applicato molto poco in passato, non solo per le vetrine sporche ma anche per le altre forme di incuria e degrado: ad esempio la gestione dei cani e delle loro deiezioni, le scritte ed i graffiti che deturpano i palazzi pubblici e privati che magari erano stati sistemati con il Bando Facciate. Ci sono quei 3-4 gruppetti di soggetti che di notte sporcano ovunque: è ora che siano presi per le orecchie e multati, per attivare un circolo virtuoso. Tra l’altro è previsto che il Comune utilizzi le somme raccolte con le contravvenzioni proprio per azioni di decoro urbano".

f. c.