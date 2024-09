Avanti Popolo (Biancorosso)

"Melior de cinere surgo": dalle ceneri risorgo più bella. Con questo auspicio, e per le fortune della Pallacanestro Reggiana, come l’araba fenice anche gli ultras biancorossi, a poche settimane dallo scioglimento degli "Arsan", che a sua volta per dieci anni aveva portato avanti l’idealità da supporter del precedente "Collettivo", tornano a compattarsi.

E lo fanno con il progetto "Popolo Biancorosso", nome che il nuovo gruppo della curva si è dato, i cui responsabili, con un post sui vari social network, ne hanno illustrato i dettagli: "È con grande gioia che annunciamo l’inizio di questo nuovo progetto. Popolo perché, effettivamente, siamo tutti un’unica grande famiglia dannatamente innamorata di questa squadra che vorrebbe vederla sempre vincere e lottare fino all’ultimo centesimo di secondo. Insieme". Non a caso il percorso del Popolo Biancorosso vuole essere per certi versi innovativo: "Nasce con l’idea di includere chiunque voglia portare un tifo sano, senza per forza dover insultare, provocare o crearsi dei nemici. Non è nei nostri ideali. Lo sport in questo caso, ci deve trasmettere rispetto e valori che noi nel nostro piccolo vogliamo portare anche fuori dal campo. Avremo il compito di guidare la squadra caricandola e motivandola come si è sempre fatto, soprattutto nel nostro fortino: il Palabigi. Con tutti voi, dal primo all’ultimo".

Il Popolo Biancorosso chiude il suo primo comunicato ringraziando la società "che ci ha permesso di iniziare a realizzare questo progetto, appoggiandoci e supportandoci".

g.g.