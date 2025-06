Avanzano i cantieri del Mire: "Ok tra poco più di un anno"

"Questa volta nulla dovrebbe più fermarci. Il Mire, o parte della struttura, sarà operativo tra poco più di un anno". L’ospedale materno infantile dell’Asl ha subito intoppi di ogni genere, dai finanziamenti a singhiozzo al ritrovamento dell’acquedotto romano, ma la previsione ora è autorevole perché chi parla è il progettista ingegner Tiziano Binini, leader indiscusso dell’edilizia ospedaliera non solo italiana. Binini venerdì era a Sant’Ilario d’Enza con i vertici dell’Asl, in particolare della sanità della Val d’Enza, e tanti soci di CuraRe, l’associazione che raccogliendo denaro e moltiplicando iniziative di ogni genere sta trasportando l’ospedale della donna e del bambino dal sogno alla realtà.

L’incontro a scopo benefico della Val d’Enza è stato frutto della intelligente iniziativa di Daniela Riccò, moderatrice del convegno, e della presidente di CuraRe Deanna Veroni ed ha permesso di fare il punto sull’essenza stessa del Mire evidenziando come l’opera non intenda essere sostitutiva di altre realtà sanitarie, ma anzi si riprometta di stimolare collaborazioni come quella che, ad esempio, si va delineando con l’ospedale Franchini di Montecchio. Alla presenza di molti operatori sanitari della Val d’Enza ed anche di cittadini ansiosi di sapere quale sarà il futuro dell’ostetricia montecchiese, parole rassicuranti sono state espresse, tra gli altri, dal direttore generale Asl Davide Fornaciari. Soffermandosi sui prossimi contenuti del Mire, assieme a Giorgio Mazzi direttore del presidio ospedaliero, il direttore del Materno infantile Asl Giancarlo Gargano ha fornito un’anticipazione di rilevante importanza: il piano interrato del Mire ospiterà una risonanza magnetica d’avanguardia Tesla, definita dal pediatra ‘la Ferrari delle risonanze’. Un tale gioiello tecnologico non sarà utilizzato solo dal Mire, ma dall’intera struttura ospedaliera. "Tutta la sanità emiliano romagnola sarebbe ancora migliore di quanto già è – ha detto al convegno l’assessore regionale Massimo Fabi – se garantisse i livelli di Reggio e Parma quanto a costi e qualità".

La nuova risonanza arricchirà la già ampia dotazione tecnologica dell’Irccs Santa Maria Nuova che si arricchirà pure, nel Mire, di un Centro di simulazione ad alta fedeltà già donato, in gran parte, da Transcoop. "Nuove tecnologie che si aggiungeranno a quelle già in dotazione – prosegue Gargano – consentiranno alla terapia intensiva post neonatale trattamenti fino all’anno di età e l’alta intensità pediatrica permetterà gestioni senza più trasferimenti ad altri ospedali annullando così disagi per pazienti e famiglie. Avremo quattro sale operatorie con tecnologie avanzatissime, una genetica di altissimo livello, un Centro nascite fisiologiche demedicalizzato, nel cosiddetto ’giardino d’inverno’ con soffitto di cristallo i piccoli pazienti potranno incontrare le famiglie e giocare con loro".

Bruno Cancellieri