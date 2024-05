Avaria a un portellone, l’eliambulanza costretta a restare a terra

Un’avaria tecnica al sistema di chiusura di uno dei portelloni anteriori dell’elisoccorso di Parma ha costretto il velivolo a restare a lungo fermo a Novellara, in attesa dell’arrivo del tecnico per riparare il guasto e ripristinare le condizioni di totale sicurezza. L’elisoccorso era intervenuto verso le 14,45 in ausilio ad ambulanza e automedica, impegnati per un paziente poco più che 50enne, colpito da grave malore in un’azienda di Novellara. La mancata chiusura del portellone ha costretto a trasferire il paziente in ospedale in ambulanz; l’elisoccorso è rimasto fermo fino alle 17 nell’area sportiva, fino alla riparazione del portellone.