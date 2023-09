Avaria elettrica al mercato di Guastalla: bloccate le cucine dei banchi

Dopo i problemi dei mesi scorsi, si è verificata di nuovo l’avaria all’impianto di erogazione dell’energia elettrica al mercato di Guastalla. Bloccando gran parte dell’attività del banco di rosticceria, gestito da Andrea Ferioli. Sabato l’ennesimo inconveniente, che ha impedito di poter cucinare e vendere tutti i prodotti a base di pesce, per l’impossibilità di alimentare con la rete da ’380’ la friggitrice e la piastra. "Si tratta del 50-60% della nostra vendita al mercato guastallese – dice Ferioli – in quanto arrivano i clienti, chiedono il prodotto ma noi non siamo in grado di fornirglielo a causa dell’impossibilità di usare l’impianto elettrico, in avaria. Dal Comune ci hanno fornito energia a 220 volts dalla vicina ex chiesa di San Francesco, ma è sufficiente per forno e bilance. Non per piastra e friggitrice. E’ un peccato dover mandare via clienti a mani vuote per questa situazione. Siamo qui in 5 a lavorare. Chi ci ripaga il danno che subisco per questi problemi?". Già di recente si era verificato un simile contrattempo, risolto solo in parte nell’immediato. Si era trattato di un’avaria che aveva avuto bisogno di tre settimane prima di tornare al completo funzionamento dell’impianto. "Già il mercato di Guastalla – conclude – non vive un momento particolarmente felice. Se poi ci aggiungiamo questi disagi. Occorrono soluzioni ".

Antonio Lecci