Avarie e ritardi nelle corse. Parma-Suzzara, un calvario

Ennesima mattinata di disagi e di tensione per numerosi pendolari e viaggiatori che utilizzano la linea ferroviaria Parma-Guastalla-Suzzara. Anche ieri mattina, già con le prime corse, si sono registrati problemi tecnici e avarie che hanno provocato enormi ritardi. A provocare i disagi, ieri mattina presto, ci si sono messi guasti agli impianti di circolazione alla stazione di Parma, con ritardi, cancellazioni, limitazioni e treni sostituiti con bus, che hanno interessato da subito l’attività del trasporto pubblico ferroviario. La corsa da Suzzara delle 6,13 ha previsto una lunga attesa a Sorbolo, con arrivo a Parma solo alle 9. Il tutto per un percorso di circa 50 km.

Comprensibilmente, non sono mancate le proteste di numerosi pendolari, soprattutto di coloro che speravano di arrivare in tempo a destinazione, sul posto di lavoro o a scuola. "Siamo stati avvisati degli autobus sostitutivi, che però sarebbero entrati in funzione solo verso le 8. Siamo rimasti fermi a Sorbolo per oltre un’ora, in attesa che un altro mezzo arrivasse da Suzzara. Ho perso un’ora e mezzo di lavoro, arrivando in netto ritardo. Chi mi risarcire il tempo perduto". C’è inoltre che segnala che il motore del treno, pur se fermo in stazione, è rimasto acceso per tutto il tempo: "Alla faccia dell’inquinamento e dei provvedimenti antismog a cui noi cittadini comuni dobbiamo sottostare per non essere sanzionati". Qualcuno ha deciso di farsi venire a prendere da parenti, amici o colleghi di lavoro, usando così dei mezzi privati per evitare di giungere in ritardo a destinazione.

