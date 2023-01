"Avete collaudato le Casse di espansione?"

di Nina Reverberi Qual è la situazione delle casse di espansione di Montecchio? L’allarme, dopo le notizie emerse al processo sull’esondazione di Lentigione del dicembre 2017, ha provocato un’interrogazione del consigliere dell’Unione di Fratelli d’Italia, Paolo Savina. Fdi esprime anche solidarietà all’associazione di volontariato ’Amiamolenza’ protagonista nelle settimane scorse di un intervento di pulizia nel corso del quale ha mostrato la situazione del fiume, con tronchi e alberi, pneumatici, plastica, tubi e altro ancora, materiali che si teme possano creare problemi in caso di piena. L’intervento dei volontari ha però provocato una reazione da parte di Aipo, che ha chiamato un responsabile di ’Amiamolenza’ informandolo che questo tipo di operazioni non sono consentite e possono essere punite con delle sanzioni economiche. Restano le preoccupazioni per le condizioni del fiume, i timori che possano ripetersi condizioni di rischio che possano causare nuove esondazioni, ci sono i limiti delle casse di espansione che stanno emergendo al processo, la presenza di materiali nel fiume che sembrano segnalare una difficoltà nell’effettuare una costante manutenzione del corso d’acqua. I circoli di Fratelli d’Italia della bassa Val d’Enza e di Montecchio, con i presidenti Savina e Antonio Margini, "esprimono solidarietà all’associazione Amiamolenza per quanto avvenuto a un loro...