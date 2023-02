"Avete fatto errori" "Voi poco democratici"

Le Commissioni consiliari ed i Consigli di frazione non decollano, rimpallo di responsabilità tra vecchia e nuova giunta: è scontro su Facebook. Lo spunto sono due interpellanze a risposta scritta presentate da Rinascita Campeginese di Giuseppe Germano Artioli, a cui il sindaco Alessandro Spanò ha replicato sia in modo istituzionale che pubblicando su Fb la risposta. Rispetto ai Consigli "il regolamento approvato dalla precedente amministrazione risulta inapplicabile in quanto approvato incompleto e privo dei requisiti fondamentali per un documento di natura istituzionale". Rispetto alle Commissioni "il Regolamento comunale non stabilisce nel dettaglio quali siano quelle da istituire … ci si è riservati di individuare gli ambiti di intervento che più necessitano di partecipazione. In questi primi 7 mesi di mandato abbiamo dato priorità al ripristino di tutti i servizi, al consolidamento dell’organi e alla gestione delle emergenze... Si è provveduto a istituire fin dall’inizio le commissioni obbligatorie. Ci si riserva al primo consiglio utile di modificare il Regolamento integrandolo degli aspetti necessari a regolamentare le commissioni non obbligatorie e a istituirle". Dall’opposizione, Rinascita replica su Fb: "La maggioranza ha problemi di rapporto con la democrazia come certi scolari con l’italiano. Non hanno risposto alle nostre domande. Il Regolamento è incompleto? È stato approvato senza alcuna osservazione da parte dell’allora minoranza; ci sono alcune parti da completare perché fu approvato a fine 2021 ed entrando in campagna elettorale, abbiamo ritenuto corretto rinviarne il completamento al nuovo Consiglio. Per farlo, bastano un computer e 5 minuti. Ma, evidentemente, alla maggioranza non interessa". Rispetto alle Commissioni, "le considerano un orpello da istituire a piacimento, come e quando lo ritengano opportuno e, soprattutto, arrogandosi il diritto di decidere, a loro insindacabile giudizio, quali siano importanti e quali no. Siamo all’ignoranza istituzionale".

Francesca Chilloni