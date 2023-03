Avete studiato dai frati? Fatevi avanti

Un appello agli scandianesi è stato lanciato in questi giorni dal ricercatore storico Marco Montipò. Quest’anno ricorrono i 400 anni del convento dei frati cappuccini di Scandiano (1623-2023): per l’importante anniversario lo scrittore Montipò sta scrivendo un libro in cui verrà illustrata l’intera storia dei frati e del loro legame con Scandiano. Nella fase più recente, quella novecentesca, il convento ospitò anche le scuole medie ed elementari e molti scandianesi studiarono proprio presso i frati. Montipò si è dunque rivolto a tutte quelle persone che studiarono dai frati affinché condividano le fotografie di quel periodo che verranno, dopo una selezione, in seguito inserite all’interno dell’opera letteraria scritta da Montipò. Per aderire all’appello è possibile contattare il numero 3347882701 oppure attraverso la posta elettronica [email protected]

m. b.