Aveva 15 grammi di hashish: denunciato

I carabinieri a Parma hanno fermato un uomo di 38 anni, di origine senegalese, residente a Brescello. Il controllo è avvenuto in via D’Azeglio e ha permesso di rinvenire una quantità di 15 grammi di hashish, pronti a essere smerciati ai giovanissimi della zona, in possesso dell’uomo. Lo straniero di origine africana è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio, con l’hashish che è stato sottoposto a sequestro. Si indaga per cercare di capire la provenienza della droga e a quale piazza di spaccio era destinata.