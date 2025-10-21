Aveva il braccialetto elettronico, insulta l’ex tra la folla: arrestato

Pur essendo sottoposto a divieto di avvicinamento, con tanto di braccialetto elettronico, approfittando della folla presente alla Street Parade di sabato scorso si è avvicinato alla ex fidanzata per poi insultarla. In brevissimo tempo, però, gli agenti sono riusciti ad individuare l’uomo, un 45enne e lo hanno arrestato per violazione della misura a cui era sottoposto. L’episodio si è verificato sabato, in occasione appunto della Street Parade che ha richiamato migliaia di persone, molte anche da fuori provincia. I poliziotti della Volante, nonostante cinquemila presenze, sono riusciti ad intercettare in brevissimo tempo l’indagato che, a quanto pare, si era avvicinato per ben due volte alla vittima. Era stata proprio la giovane, una 35enne, a contattare la polizia dopo aver intravisto inizialmente l’ex fidanzato – residente nel reggiano – alla manifestazione per poi ritrovarselo poco tempo dopo dinanzi, mentre percorreva la strada insieme al lungo corteo di manifestanti. L’uomo avrebbe anche insultato la vittima ma la stessa, spaventata, ha dato subito l’allarme e gli agenti – facendosi strada tra la folla – sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. Ieri mattina il 45enne è stato processato per direttissima: nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora a Modena, pur potendo recarvisi al lavoro.