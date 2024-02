"Aveva il cuore d’oro. Lo ricorderò sempre"

"Sincere condoglianze alla famiglia. Ricorderò sempre Marco con grande affetto, come un ragazzo dal cuore d’oro e molto intelligente".

Questo e tanti altri affettuosi messaggi lasciati ai familiari a testimonianza di come Marco Baccini abbia saputo rapportarsi con i suoi coetanei, a volte nascondendo la sofferenza, e facendosi voler bene ed apprezzare da tutti.

Marco Baccini, studente della quarta classe del Cattaneo-Dall’Aglio indirizzo turistico, già sofferente di disturbi cardiaci, si è spento mercoledì mattina presso l’abitazione di Frascaro (Castelnovo Monti) per arresto cardiaco. Aveva solo 20 anni, compiuti da poco, e la notizia della sua morte ha sconvolto la montagna.

Anche ieri alla camera ardente presso la casa funeraria Mammi di Castelnovo Monti, Marco non è mai stato solo: è stata una continua sequenza di visite di persone di ogni età, desiderose di porgere l’ultimo saluto al giovane Marco e manifestare la loro partecipazione a un così grande dolore con un forte abbraccio a mamma Daniela e a papà Azeglio, lì accanto al figlio.

Questa sera alle 20 verrà recitato un rosario di suffragio per il caro Marco presso la chiesa parrocchiale di Ligonchio, paese d’origine e di residenza della famiglia Baccini.

Domani (sabato 3 febbraio), sempre nella chiesa di Ligonchio, verrà celebrato il funerale di Marco con partenza alle 9 dalla casa funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per la chiesa di Ligonchio dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa alla quale parteciperanno i suoi compagni di scuola e molti amici suoi e della sua famiglia. Quindi, a conclusione dell’onoranza funebre, per tutti i partecipanti un doloroso momento di commiato e poi il distacco: la partenza del feretro del giovane Marco per la cremazione.

s. b.