Aveva il divieto di avvicinamento. Non lo rispetta e va in carcere

Maltrattamenti in famiglia: un uomo di 57 anni di Casalgrande, non rispettando il divieto di avvicinamento, è stato arrestato e portato in carcere. Moglie e figli avevano subito le offese e violenze del 57enne fino al più grave episodio dello scorso dicembre quando i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione dopo la chiamata al 112 della figlia minore: aveva riferito che il padre stava picchiando sia lei che la madre. Maltrattamenti fisici e psicologici quelli compiuti dall’uomo nei confronti della moglie e figli minori a seguito dei quali, al termine delle indagini, i militari dell’Arma di Casalgrande hanno denunciato il 57enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personale aggravate.

Era stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai figli prescrivendogli di non avvicinarsi alla loro abitazione e ai luoghi da loro frequentati, mantenendo una distanza di 2500 metri, di non comunicare con loro e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il 57enne avrebbe violato in più occasioni le prescrizioni al quale era sottoposto. In stato di alterazione per abuso di alcol, avrebbe continuato a molestare e minacciare la donna. Un grave episodio è avvenuto il 25 marzo. A seguito delle plurime violazioni, la Corte d’Appello ha disposto nei confronti del 57enne la sostituzione del divieto di avvicinamento con la custodia cautelare in carcere.

m. b.