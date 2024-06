Aveva in casa 25 chili di cocaina. Il giudice: "Resti in carcere"

Il giudice Silvia Guareschi ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 31enne nella cui abitazione di Quattro Castella sono stati trovati 25 chili di cocaina e 22mila euro. Il giovane è finito in manette a seguito di un’attività investigativa condotta dai carabinieri di Scandiano. Per il 31enne, nato in Italia e di origine tunisina, con un lavoro da commesso in un negozio, sposato e con un figlio, senza precedenti, difeso dall’avvocato Vittorio Lauro Spagni, è stata formulata l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, comparso mercoledì davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto, ha risposto alle domande: "Non ho mai fatto uso di droga e non ho mai spacciato – ha detto –. Tenevo lo stupefacente per conto di altri, che sarebbero venuti a prenderlo e poi non so cosa ne avrebbero fatto".

Il primo accesso nell’abitazione è stato svolto da un carabiniere camuffato da postino: ha citofonato con la scusa di consegnare una raccomandata. Quando il ragazzo ha raggiunto il cortile, è stato raggiunto dagli altri carabinieri in divisa che hanno dato il via alla perquisizione. L’avvocato Spagni aveva domandato la remissione in libertà, in subordine l’obbligo di firma o i domiciliari con la possibilità di lavorare.

al. cod.