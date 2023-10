Aveva l’hashish dentro lo zaino. Denunciato

Girava per la città, zaino in spalla, con 13 grammi di hashish e una chiave a becco di cui lui, al momento del controllo della polizia, non ha dato spiegazioni.

Il fatto è successo nella tarda mattina di due giorni fa.

Gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, durante un normale servizio di controllo del territorio in via San Martino, hanno incriociato due uomini che camminavano. Nulla di ambiguo, almeno non fin quando, alla vista della Volante, i due si sono immediatamente girati e hanno iniziato a camminare nella direzione opposta.

Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti hanno quindi fermato i due soggetti per sottoporli ad identificazione.

Durante il controllo uno dei due uomini, un 42enne italiano con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, si mostrava tra l’altro molto insofferente e infastidito.

Gli agenti sono poi passati a una perquisizione più approfondita, e all’interno dello zaino del 42enne è stata trovata una chiave a becco, di cui l’uomo non ha appunto fornito alcuna giustificazione,

e sette strisce solide di hashish, del peso complessivo di 13 grammi.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre tutto il materiale rinvenuto dagli agenti è stato immediatamente posto sotto sequestro.