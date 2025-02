Aveva nascosto in casa oltre un etto di droga: denunciato un giovane di 28 anni

I movimenti sospetti segnalati da alcuni cittadini attorno ad un’abitazione, in città, hanno portato i carabinieri ad avviare accertamenti, che hanno portato al sequestro di cento grammi di hashish, due grammi di marijuana, materiale per confezionare le dosi e un bilancio di precisione. Nei guai per detenzione di droga ai fini di spaccio è finito un giovane di ventotto anni, residente a Reggio, al centro di un’indagine avviata dai carabinieri di Gattatico, che già stavano svolgendo degli approfondimenti su un traffico di droga tra la città, la Bassa e la val d’Enza. Il giovane ha negato di avere droga in casa. Ma la perquisizione ha permesso di rinvenire lo stupefacente.

All’interno dell’abitazione, precisamente in cucina, occultati sopra la credenza sono stati rinvenuti 6 frammenti di hashish, dal peso complessivo di 7 grammi, contenuti all’interno di un ovetto in plastica di colore giallo, un coltello con lama sporca di hashish, mentre sul piano di lavoro della cucina veniva rinvenuto il bilancino di precisione con altri residui di hashish. All’interno della camera da letto, dentro il cassetto di un comodino, è stata trovata una busta in cellophane con chiusura ermetica, contenente circa 2 grammi di marijuana, mentre all’interno di una cassettiera altri 23 ovetti in plastica vuoti di colore giallo. All’interno di un comodino del garage, veniva rinvenuto un panetto di hascisc del peso di circa un etto, mentre all’interno di una scatola, vi era materiale di confezionamento, costituito da buste termiche, plastica.