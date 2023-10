Aveva un chilo di droga nascosta in casa. Ventiduenne in manette. Disposti i domiciliari

Un chilo di droga nascosta in casa, tra marijuana e hashish. È la scoperta fatta dagli agenti della polizia locale a seguito della perquisizione domiciliare a carico di un giovane reggiano di 22 anni, un insospettabile che abita nella zona del Campo di Marte. Il blitz è scattato martedì: durante il controllo nella casa in cui il ragazzo dimora è stato trovato il quantitativo di droga, suddivisa in panetti. Per lui è scattato l’arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Gli vengono contestate un paio di cessioni di sostanza avvenute di recente. Gli agenti hanno scoperto anche tremila euro in contanti, cifra messa sotto sequestro. Il ragazzo è comparso ieri mattina davanti al giudice delle indagini preliminari Dario De Luca, che ha convalidato l’arresto. Il 22enne, che fa qualche lavoro saltuario, ha deciso di rispondere alle domande poste dal gip: ha dato segnali di pentimento, si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e ha detto di voler interrompere d’ora in poi un certo stile di vita. Il pubblico ministero Valentina Salvi ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. L’avvocato Matteo Iotti (nella foto), che assiste il giovane, ha domandato l’applicazione di una misura meno afflittiva, possibilmente non custodiale: secondo la difesa, la somma trovata in casa non è legata ad attività di spaccio. Il gip De Luca ha disposto gli arresti domiciliari.

al.cod.