Aveva un tasso alcolemico quattro volte il limite. Denuncia e patente ritirata a una giovane reggiana

Guidava ubriaca in piena notte ed è stata denunciata. Verso le 2, durante un normale controllo, i carabinieri della radiomobile hanno fermato in provincia di Cremona, a Casalmaggiore, in via Fermi, un’auto con due persone a bordo. Al volante c’era una donna di 26 anni in evidente stato confusionale. La 26enne è risultata positiva al test dell’etilometro, che ha evidenziato un valore quattro volte superiore a quello consentito.

La donna, residente in provincia di Reggio Emilia, è stata denunciata e le è stata immediatamente ritirata la patente. L’auto, intestata a un’altra persona, è stata riaffidata al proprietario.