Aveva vari precedenti ma mancava alla firma: arrestato, è in carcere

Vari precedenti per stupefacenti e reati contro la persona, ma non rispettava l’obbligo di firma. Il 25enne gambiano senza fissa dimora è stato fermato in zona stazione alle 16.30, identificato e portato nella casa circondariale. Non aveva documenti e per riconoscerlo sono serviti i rilievi foto-dattiloscopici. A suo carico è emerso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare adottato dalla Corte di appello di Bologna il 7 aprile, per l’essersi reso irreperibile nonostante l’obbligo di presentazione. Il procuratore generale ha chiesto ai giudici l’applicazione della custodia cautelare in carcere, disposta poi con apposita ordinanza. Dopo i necessari adempimenti, il 25enne è stato condotto nella locale casa circondariale.