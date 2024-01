"Avevamo proposto modifiche e migliorie. Ma il Comune non risponde, così ci umilia"

"Siamo ancora arrabbiati e ci sentiamo anche umiliati". È lo sfogo di Daniela Govi, responsabile di Confesercenti per il centro storico, che attacca l’Amministrazione. "Il 23 ottobre scorso noi commercianti della zona di Corso Garibaldi, abbiamo inviato una mail al sindaco Luca Vecchi. Ad oggi, nessuna risposta. Lo trovo poco rispettoso".

Nella missiva si chiedevano alcune modifiche tra cui la "Ztl a fasce orarie, con la strada aperta dalle 9 alle 19 da Via Emilia Santo Stefano a via Ludovico Ariosto" piuttosto che "la prima mezzora di sosta gratuita", ma anche di "destinare i soldi dei parcheggi ad azioni mirate a raggiungere il centro in modi alternativi", così come "permessi per over 70" e "potenziare i minibù".

E proprio su quest’ultimo punto, la Govi evidenzia: "Ci avevano promesso che le linee sarebbero state aumentate, ma invece da quello che leggiamo, Seta è in difficoltà e più che aggiungere sta tagliando... L’Amministrazione non ha mantenuto le promesse e non dialoga con noi. Vorremmo un rapporto più diretto".

La referente dei commercianti infine analizza questi quattro mesi dopo l’estensione della Ztl in centro. "Devo ancora ricevere i dati di valutazione. Vorremmo aspettare febbraio-marzo per avere un quadro preciso e analitico, ma dalle prime impressioni che mi hanno riportato le varie attività, la situazione non è molto felice. Si è notata la differenza in negativo con l’anno scorso. Noi di idee per migliorare le cose ne abbiamo eccome, ma vorremmo che l’Amministrazione ci venisse incontro. Ad esempio, abbiamo chiesto anche di creare una app per chi utilizza la bicicletta in centro con premi da spendere nei negozi del centro. Ma non abbiamo ricevuto risposte. Eppure basterebbe poco, come per le luminarie di Natale che avevamo chiesto un po’ più vistose sia in Corso Garibaldi sia ad inizio di via Porta Brennone. Una richiesta accolta dal Comune e che avevamo apprezzato".

dan. p.