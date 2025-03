"Avevano già sparato ai gatti della colonia"

"L’area verde in cui è stata trovata la tagliola che ha ferito uno dei gatti della colonia felina è già stata interessata in passato da segnalazioni di spari, probabilmente indirizzati contro gli animali".

Alcuni dei volontari che si occupano della gestione della piccola colonia felina, in via Nosari a Solarolo di Guastalla, non escludono collegamenti tra questi episodi. E neppure con il rinvenimento di alcuni bocconi sospetti, che di recente sono stati individuati nella stessa zona. I volontari hanno fornito gli elementi in loro possesso per poter effettuare gli accertamenti.

I sospetti non mancano, tanto che le indagini sembrano aver imboccato una pista ben precisa, pur se occorre recuperare elementi di prova per poter avviare eventuali procedimenti giudiziari, che in questo caso andrebbero a sfociare nella sfera penale, per il reato commesso. "La tagliola in cui è rimasto bloccato uno dei gatti della colonia felina – fanno notare i volontari – è stata piazzata in un punto di potenziale passaggio anche per persone che si recano in quell’area verde per una passeggiata con i loro cani".

E non mancano neppure bambini e ragazzini che frequentano l’area. Dunque, la tagliola avrebbe potuto rappresentare un pericolo anche per altri animali, perfino per le persone. Sono stati eseguiti controlli per verificare la presenza di eventuali altre trappole disseminate in quella stessa zona.

Intanto, il gatto ferito è destinato all’amputazione della zampa ferita, vista la gravità delle conseguenze riportate a causa dell’azione della tagliola, che potrebbe essere durata alcuni giorni.

