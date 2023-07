"Avevo 2 anni, non ho mai abbracciato papà"

"Il 7 luglio del 1960 avevo due anni. Quel giorno venni privato della gioia di poter abbracciare un padre".

Le parole di Ettore Farioli, figlio di Lauro, operaio di 22 anni che perse la vita nella strage di piazza dei Martiri, hanno commosso il pubblico di ieri pomeriggio al palco di parco del Popolo.

Dopo l’omaggio al cimitero monumentale alle tombe di Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Marino Serri, Afro Tondelli ed Emilio Reverberi, caduti durante uno sciopero sotto i colpi della polizia, la commemorazione si è spostata come da tradizione in piazza dei Martiri del 7 luglio, con un percorso sulle pietre d’inciampo che si è concluso, appunto ai giardini pubblici.

"Negli anni abbiamo dovuto fare i conti con il berlusconismo e la caduta di ogni senso etico, poi col populismo di Salvini – ha aggiunto Farioli –. Oggi ritroviamo quel fascismo, che credevamo di aver sconfitto, a tenere le redini del Paese. Dopo l’esito delle elezioni politiche del 2022 il pensiero che quei cinque ragazzi fossero morti per niente c’è stato: io mi rifiuto di credere che sia vero, e combatterò ogni giorno per portare avanti la loro memoria".

Le ultime parole di Farioli sul palco sono "per Marco Eboli – ha chiuso – che non perde occasione di mandare avanti una narrazione falsa su ciò che accadde in quei giorni, quando queste cinque famiglie ancora devono avere giustizia".

Assieme al sindaco Luca Vecchi, la vicepresidente della Provincia Elena Carletti e i segretari di Cgil e Cisl, rispettivamente Cristian Sesena e Rosamaria Papaleo, il palco ha ospitato anche un’ospite speciale, la giornalista e scrittrice Lucia Annunziata.

"Il mio intervento parte da lontano – ha detto – ovvero dalla giornalista americana Dorothy Thompson, corrispondente a Berlino che nel ’34 venne espulsa da Hitler". In particolare un articolo della Thompson, in cui l’autrice si chiede "come abbiamo fatto a non accorgerci di ciò che stava accadendo? – riferisce Annunziata – E quella sindrome, di tentare di non vedere i grandi cambiamenti storici, ci colpisce ancora oggi".

Un presente in cui "abbiamo una guerra in Europa ancora in corso – ha continuato – se consideriamo anche l’inflazione e la recente pandemia mondiale, si crea uno scenario identico a quello che ha preceduto la seconda guerra mondiale. Non possiamo mettere tutto da parte: oggi la nostra capacità di stare in società e confrontarci deve essere un momento anche per rimanere all’erta di fronte al mondo che cambia".

Giulia Beneventi