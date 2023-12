"Avevo 2 fratture al volto. Lasciato senza cure 8 ore"

Un’odissea per ricevere adeguate cure sanitarie. Sergio Ferrari, originario di Villa MInozzo, imprenditore artigianale in pensione, racconta con precisione quanto accaduto venerdì 22.

"Premetto che quello che sto dicendo non è una critica al personale medico o paramedico, perché nelle otto ore trascorse al pronto soccorso hanno lavorato come di più non si può, ma semmai ai dirigenti che non creano le condizioni umane negli ambienti di lavoro sia per i sanitari che per i pazienti che hanno necessità di cure".

I fatti: "Il giorno 22 dicembre 2023 sono dovuto andare al pronto soccorso perché mettendo male un piede, ho fatto rimbalzare una grossa tavola di legno che mi è picchiata sullo zigomo sinistro provocandomi un occhio nero ed evidente rigonfiamento alla guancia, quindi la necessità di ricorrere al pronto soccorso. Alle 13,15 arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio e alle 13,30 circa mi dicono di aspettare seduto in corridoio. Alle 16,39 mi informo del tempo che devo ancora attendere, mi dicono che ho 5 persone davanti. Alle 21,20 circa chiedo a che punto sono, mi dicono che davanti me ho una persona ma che ci vorranno ancora delle ore perché alle 20 chiudono quelli che hanno codici non gravi e quindi dovevo aspettare il rientro del medico dell’automedica, nella speranza che non abbia altri interventi e quindi rientrando mi avrebbe visto. Perciò non avendo nessuna certezza sull’orario di rientro del medico fuori in automedica, a quel punto, nonostante il male, ho firmato e me ne sono andato".

"Poichè il dolore alla guancia sinistra persisteva – prosegue il racconto Sergio Ferrari - il mattino seguente mi sono recato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. In un’ora già fatta la tac e dopo 45minuti sono sull’autoambulanza per l’ospedale di Parma al reparto maxillofacciale, referto: due fratture di cui una scomposta al setto nasale e orbita sinistra. Lascio a voi ogni commento in merito, per quel che mi riguarda è meglio che io non parli".

Settimo Baisi