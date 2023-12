Avis, alla fine dell’anno è tempo di bilanci. Raccolte oltre 1.500 sacche tra sangue e plasma

Fine anno, è tempo di bilanci. È positivo quello dell’Avis, l’associazione dei donatori di sangue, guidata dal presidente Antonio Poggioli, con Luigi Leoni revisore dei conti. L’Avis scandianese ringrazia tutti i donatori che con il loro generoso impegno hanno contribuito alla raccolta ad oggi di circa 1.000 sacche di sangue intero e 450 sacche di plasma, superando così le quote dell’anno precedente. Attività svolta senza chiedere nulla in cambio grazie ai volontari che si sono donati per gli altri con costanza e devozione. L’Avis locale lancia poi anche un appello.

"Se conosci qualcuno dai 18 ai 60 anni che gode di buona salute, può presentarsi a digiuno in una delle date di raccolta nella sede di Chiozza (di fianco alla stazione Fer) dalle 7 alle 11 . Si può inviare anche una mail a scandiano@avisre.it oppure una pec a scandiano@pec.avisre.it o contattare telefonicamente il seguente numero: 393-8921838. Gli orari d’ufficio sono dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. I prossimi prelievi nella sede di Chiozza saranno domenica 7 gennaio e giovedì 25 gennaio 2024.

Con l’anno nuovo alle porte, si spera che venga individuata una sede più confortevole e idonea rispetto all’attuale ubicata presso le ex scuole elementari di Chiozza, grazie al fattivo interessamento e all’impegno in corso da parte dell’amministrazione comunale. Un rapporto di collaborazione, questo, che sarà anche rafforzato, grazie al primo cittadino di Scandiano, Matteo Nasciuti. Quest’ultimo, peraltro, sarà nuovamente candidato per le prossime elezioni amministrative previste a giugno.

