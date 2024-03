Avis, donatori in aumento e 1.195 associati

Donatori in aumento con 1195 associati (+28% rispetto al 2022) e 141 nuovi ingressi, di cui ben 37 studenti, 17 dipendenti Smeg e una decina "arruolati" grazie alle attività di comunicazione pubblica con stand ed eventi vari.

È positivo il resoconto del 2023 per l’Avis di Guastalla, riunita in assemblea a palazzo ducale. Il grafico delle donazioni conferma un aumento della raccolta, soprattutto di plasma. E per quest’anno il consiglio direttivo guidato da Nadia Truzzi punta alla continuità, con lo sguardo mirato alla promozione di eventi per avvicinare più persone alla donazione.

Interessante il progetto delle attività che coinvolgono direttamente le importanti aziende del territorio, in cui vengono illustrate le caratteristiche di Avis per invitare alla donazione. E poi le attività nelle scuole, per sensibilizzare al volontariato le giovani generazioni.

Premiati per le otto donazioni con la medaglia di rame e per le 16 donazioni con medaglia d’argento (foto in basso): Pietro Accorsi, Caterina Adorni, Martina Bovi, Massimo Constanzi, Martina Gandolfi, Amdrea Gozzi, Cristina Gabriela Ispas, Marcello Motta, Davide Pampena, Cristian Quaglia, Jetmisa Shkreli, Luca Fiaccadori, Cassandra Mori, Adriano Zavaroni, Marianna Ghirri. Medaglia d’argento dorato (foto in alto) per le 36 donazioni per: Pierino Alessandri, Alessandro Bruni, Simone Furattini, Alessandro Galaverna, Arianna La Rocca, Roberta Mantovani, Goran Milchevski, Francesco Nervino, Nunzio Ricatti, Eugenio Rovesti e Gianpaolo Schiroli. A consegnare i riconoscimenti il sindaco Camilla Verona, il direttore del centro trasfusionale Roberto Baricchi, il consigliere nazionale Stefano Pavesi. Nel 2025, in occasione dei 75 anni di attività, saranno effettuate le premiazioni dei soci con un più alto numero di donazioni.

a. le.