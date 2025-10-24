Avis festeggia 75 anni. Premiati 386 donatori

Una cerimonia solenne, nel cortile del palazzo ducale a Guastalla, quella per i 75 anni di attività dell’Avis locale. A fare gli onori di casa il presidente Nadia Truzzi con autorità locali e rappresentanti dei vertici provinciali e nazionali dell’associazione, oltre a un folto pubblico costituito in particolare da donatori e loro familiari. A questo importante traguardo l’Avis guastallese arriva contando oltre 1.300 donatori. Tra questi, 386 sono stati premiati per il raggiungimento di vari gradi di attività: dai più giovani con otto donazioni (oppure sei e tre anni di iscrizione), fino agli associati che hanno raggiunto la quota di 120 donazioni. Per questo importante risultato è stata consegnata la medaglia d’oro con diamante a Giorgio Gozzi, Paolo Gozzi, Gianluca Lupi, Corrado Lusuardi, Massimo Morellini, Gianluca Paini, Villiam Tosi, Salvatore Zuccaro e Antonio Soragna. Il riconoscimento dell’oro con smeraldo, per le cento donazioni (o 80 donazioni e 40 anni di iscrizione) è stato assegnato a Giovanni Aldrovandi, Bruna Bacchiavini, Paolo Beccati, Marco Belli, Alberto Brusciano, Davide Cavandoli, Fabio Dall’Aglio, Fabio Gasparini, Renzo Iori, Giorgio Mora, Mirhat Music, Carlo Oliva, Roberto Rinaldi, Claudio Rossi, Simone Soliani, Vittorio Torelli, Andrea Tosi, Cinzia Frigeri, Franco Bacchiavini, Massimiliano Fortin. È stato ricordato inoltre l’esordio dell’attività dell’associazione a Guastalla, partita con pochissimi donatori, poi aumentati nel tempo fino a raggiungere le cifre attuali.

Antonio Lecci