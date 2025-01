Avis, il bilancio: in un anno 123 nuovi iscritti

Continua a crescere l’Avis di Guastalla, nonostante le difficoltà dovute al reperimento di nuovi donatori che possano sostituire i veterani, costretti a ritirarsi per motivi di età. I dati aggiornati sono stati diffusi nei giorni scorsi, in occasione dell’incontro degli auguri di fine anno, con la relazione di Nadia Truzzi, presidente della locale sezione Avis. I donatori sono 1.233, di cui 773 uomini e 460 donne, ai quali si aggiungono diciotto soci non donatori. I nuovi iscritti nel 2024 sono stati 123, a fronte di 80 cancellazioni. La percentuale più alta è quella di soci tra i 46 e i 55 anni, ma sono ben 103 gli under 25. Tra gli uomini figurano 691 italiani, 21 europei e 61 extraeuropei, tra le donne 417 italiane, 12 europee e 31 extraeuropee.

Il numero di donazioni di sangue intero è stato di 1.249 (40 in meno rispetto al 2023), ma con venti donazioni di plasma in più, per un totale di 1.099. Per aumentare il numero di donatori e donazioni, l’Avis di Guastalla prosegue l’intensa attività con importanti aziende del territorio (in particolare la Smeg) con periodiche visite a potenziali associati per verificare la loro idoneità. Inoltre, l’Unione sportiva Saturno, che conta circa 800 iscritti, ha garantito una sensibilizzazione verso tutte le famiglie degli associati, per avvicinare quante più persone possibili al mondo della donazione del sangue. Incessanti sono poi i contatti con le scuole, attraverso lezioni dimostrative e concorsi. Antonio Lecci