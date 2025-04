Avis, oggi lo stand al palasport

Nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione verso la cittadinanza, l’Avis di Guastalla oggi è presente con uno stand al palasport locale in occasione di una gara di basket. È la prima di una serie di collaborazioni con le società Saturno e Kyoto per allestire info-point.

Lo scopo è dare visibilità ad Avis locale, in particolare in occasione del 75° anniversario della associazione, evidenziando l’importante del "dono" e collaborando con le realtà sportive locali, alla ricerca di nuovi donatori. Altre simili iniziative il 7 giugno in palestra e il 13 giugno in piazza Mazzini.