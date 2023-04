Avis, più donatori Ma cala il plasma e i giovani sono meno regolari

Si è svolta domenica, a palazzo Bentivoglio di Gualtieri, l’assemblea provinciale dell’Avis, nuovamente itinerante come da tradizione, allo scopo di portare a conoscenza l’attività dell’associazione nelle comunità locali. La scelta quest’anno è stata quella di rendere omaggio e ringraziare i tanti volontari e collaboratori dell’Avis comunale di Gualtieri. E’ stata l’occasione per esporre le relazioni sull’attività svolta dall’Avis e dalle sue commissioni, oltre al resoconto della Responsabile Unità di Raccolta e della Responsabile Qualità. Sono stati inoltre presentati il bilancio consuntivo e sociale 2022, la relazione del Revisore dei Conti e dell’Organo di Controllo monocratico e il bilancio preventivo 2023 con relative votazioni. Nel 2022 la raccolta di sangue è stata pressoché identica a quella del 2021. A Reggio e provincia sono state infatti raccolte 20.562 sacche di sangue intero (+202 unità), mentre si è contratta sensibilmente la raccolta di plasma con 8.956 sacche raccolte (-1.019 unità) e anche di piastrine con 410 unità (-200 unità). Il totale delle sacche raccolte è pari a 29.928, in calo di circa mille unità rispetto al dato sorprendente del 2021. Un dato non allarmante dovuto principalmente alla restrizione del numero di donatori prenotabili nei punti di raccolta ospedalieri. Il totale dei soci Avis nella provincia sale a 17.899, di cui 17.281 soci donatori e 618 non donatori (i preziosi "donatori di tempo"), registrando un aumento dell’1,58% rispetto al precedente anno. Di questi il 64,9% sono uomini. L’età media dei donatori è di circa 43 anni. Si segnala l’elevato numero di iscrizioni online, più di 300, effettuate sul portale web (https:reggioemilia.avisemiliaromagna.it). Il numero maggiore di iscritti non significa una maggiore raccolta di sangue e plasma: i donatori "veterani" che lasciano l’Avis risultavano più regolari nella donazione rispetto ai giovani, che non sempre si presentano a ogni appuntamento, anche per impegni vari personali. Inoltre, si richiede una maggiore quantità di sangue, anche per la ripresa di molte attività chirurgiche in ospedale, che erano state in parte sospese durante l’emergenza sanitaria. Alla presenza dei vertici regionali, provinciali e locali di Avis, è stato inaugurato un nuovo furgone elettrico Fiat Doblò, a emissione zero, scelta green voluta per potenziare il parco mezzi di Avis provinciale, acquistato grazie la generosa donazione di Emil Banca Credito Cooperativo. Il 2022 è stato un anno caratterizzato dall’avvio di importanti riforme, orientate a semplificazione, omogeneità e razionalizzazione. Le prossime sfide di Avis prevedono inoltre il recupero del margine numerico perduto nella raccolta di plasma, la rivitalizzazione dei territori e l’aiuto alle Avis e alle comunità di donatori più bisognose.

Antonio Lecci