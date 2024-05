Avis sempre più giovane. De Pietri è il nuovo presidente

Cambio ai vertici all’Avis bibbianese, sempre all’insegna delle nuove generazioni. Ad Alberto Carretti, presidente dal 2017, succede Lorenzo De Pietri. Lo ha deliberato l’ultimo Consiglio Direttivo che ringrazia Carretti "per il lavoro fatto in questi 7 anni e la forte spinta volta al ringiovanimento dell’associazione e dei suoi volontari". Il 2023 ha rappresentato per la sezione un anno importante di crescita del numero di donatori, di consolidamento della raccolta, di rafforzamento delle attività: al 31 dicembre i soci erano 243, di cui 231 donatori. Grazie a loro sono state raccolte 259 sacche di sangue intero e 189 sacche di plasma. "Un segnale inequivocabile del consolidamento nella comunità", commentano dall’Odv. Nel 2023 sono continuate le attività con le scuole locali per sensibilizzare su dono e volontariato. Il Gruppo Giovani, in crescita, ha contribuito a organizzare la Festa del Donatore; la prossima sarà il 28-30 giugno.