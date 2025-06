Avl lancia l’asilo gratis per i suoi dipendenti

Favorire il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, andando incontro alle nuove esigenze di conciliazione tra lavoro e vita privata. "La visione dell’azienda come luogo di confronto, crescita e partecipazione". Così un anno fa in Avl Italia (leader nello sviluppo, nella simulazione e nel testing di tecnologie per la mobilità) si è sviluppata l’idea di creare un asilo riservato ai lavoratori, per lo più ingegneri, progettisti, tecnici e informatici. Ieri, nell’avveniristico Technical Center di via Nobel a Corte Tegge, si è tenuto il taglio del nastro del Servizio educativo sperimentale ispirato alla pedagogia del ’Reggio Approach’, dedicato ai bambini dall’1 ai 6 anni, capace di accogliere 14 ospiti. Gratuito, è attivo 5 giorni alla settimana dalle 7,30 alle 18, undici mesi all’anno. Una novità assoluta nel panorama reggiano; ci si augura sia modello ed esempio, come ha auspicato Vanes Fontana, direttore generale di Unindustria.

"Le aziende hanno un ruolo fondamentale nel supportare il benessere dei lavoratori – sottolinea Dino Brancale, ad Avl Italia - Siamo da sempre impegnati nel miglioramento del work-life balance dei nostri dipendenti, età media 38 anni, andando incontro ai loro bisogni personali. Dopo il Covid tutto è cambiato… e abbiamo due giorni di smart alla settimana. Noi lavoriamo con le teste: la serenità e l’attenzione nei confronti delle esigenze familiari è fondamentale per il successo dell’azienda. E speriamo che aiuti anche a fare più figli".

Tra i vantaggi del sostegno alla gestione familiare e all’ottimizzazione dei tempi di vita, anche il favorire le pari opportunità e la carriera delle lavoratrici. Dopo un importante investimento iniziale, Avl ha messo a budget ogni anno 200-300mila euro. L’asilo è gestito dall’associazione Ali, aderente a Encap Rete Associativa ed iscritta nel Registro unico del Terzo Settore. Insieme alla Regione ed al Comune di Cavriago ha sviluppato il progetto pedagogico, didattico e culturale, come hanno spiegato Savio Ciciriello, presidente nazionale Encap, e il vicesindaco Matteo Franzoni. Quest’ultimo ha affermato come l’amministrazione Bedogni sia certa che la sensibilità di Avl in "questa esperienza innovativa si sposi con i valori su cui Cavriago da oltre 50 anni sviluppa i propri servizi alla persona".

Con i bambini ci saranno una pedagogista e varie insegnanti, una delle quali di madrelingua inglese. La scuola si trova al piano terra del Technical Center: un luminoso, ampio open space colorato dove giocare, un atelier, stanze per la didattica e la nanna, e all’esterno un giardino che i genitori possono osservare dalle finestre degli uffici. Nel piano educativo attività psicomotorie e yoga, laboratori creativi e sensoriali, e ovviamente l’introduzione alle Stem.

Francesca Chilloni