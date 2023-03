Avrebbero lavorato in giorni in cui erano pagati per la disoccupazione

Indebita percezione di erogazioni pubbliche: è il reato del quale è chiamato a rispondere a processo Paolo Toni, 50enne amministratore della società Fattoria Monte di Bebbio, prodotti caseari come yogurt, latte e gelati.

In concorso con altri quattro lavoratori - le cui posizioni sono state stralciate -, Toni è accusato di aver presentato dichiarazioni non veritiere sulle giornate di lavoro prestate nella sua ditta.

Nello specifico, sarebbe stato attestato falsamente che in determinati periodi i quattro dipendenti non prestavano servizio in azienda, mentre stavano lavorando.

Secondo la tesi accusatoria, per queste condotte collocate tra il 2014 e il luglio 2016, Toni avrebbe conseguito un risparmio di oltre 91mila euro derivato dall’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di lavoro non denunciati all’Inps.

L’inchiesta è stata condotta dal pm Piera Cristina Giannusa che ieri ha chiamato a testimoniare alcuni ispettori del lavoro davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini.

"Per i lavoratori sono state dichiarate meno giornate di lavoro di quelle realmente fatte, così loro presentarono domanda di disoccupazione nel settore agricoltura, che fu percepita indebitamente. L’Inps versò loro somme che avrebbero dovuto essere pagate dal datore di lavoro", ha riferito un teste.

Un lavoratore (non indagato) ha confermato in aula: "Chiesi la disoccupazione ma solo perché lui mi disse di farlo. Andai in una sede associativa dove mi dissero: ‘Presenta la domanda, poi vediamo se te la danno’".

Abbiamo interpellato l’avvocato difensore Nino Giordano Ruffini: "Il giudice civile ha già drasticamente ridimensionato la pretesa contributiva dell’Inps. In sede penale dimostreremo l’assoluta estraneità del mio assistito all’accusa a lui contestata".

Alessandra Codeluppi