"Avremmo coperto i costi di 8 Municipi"

"Un dato su tutti: con i guadagni da ‘extraprofitti’ sul fotovoltaico avremmo coperto interamente le bollette della luce di 8 comuni. Ripeto: interamente. E invece ora ci troviamo a coprire quasi un milione di disavanzo".

Marco Boselli è il responsabile di Sabar, società nata dall’iniziativa di otto comuni della Bassa (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo) per mettere in condivisione la gestione dei rifiuti, ma che grazie a scelte lungimiranti è diventato il più importante centro del territorio provinciale per quanto riguarda l’utilizzo del fotovoltaico.

Vicino alla discarica di Novellara sono stati infatti realizzati 4 impianti: uno da 155 kilowatt, e altri tre da 998 (l’ultimo inaugurato in agosto) che quest’anno – al netto delle rate dei mutui – avrebbero sfiorato il milione di ricavi per la società.

"Soldi pubblici naturalmente visto che vanno suddivisi tra gli 8 comuni – ricorda Boselli -. Ma con gli extraprofitti, lo Stato si è ripreso quasi tutto, lasciandoci poco meno di 200mila euro. Poi è chiaro: essendo soldi pubblici, con questa tassa ritornano al pubblico, alla globalità su scala nazionale. Ma rimane un evidente controsenso".

A maggior ragione considerando che le maxi-bollette della luce per gli otto comuni di Sabar, sul 2022, hanno raggiunto i 900mila euro complessivi.

"E’ chiaro che il mercato sia andato fuori controllo – chiosa Boselli -. Se in media eravamo abituati a 6 centesimi al kilowatt nella vendita al gestore, la media del 2022 è stata di 32 cent con un picco di 53 ad agosto. E le previsioni dicono che da qui a un anno e mezzo i prezzi rimarranno alti".

ste. c.