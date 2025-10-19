"Avremo tre militari in più in organico"

Sicurezza a Fabbrico. Ne ha parlato il sindaco in una video-intervista diffusa sulla pagina social del gruppo Progetto Fabbrico, con il primo cittadino Roberto Ferrari che è intervenuto in seguito a una serie di episodi di violenza e degrado avvenuti di recente in tutto il paese. In particolare hanno fatto molto discutere risse e aggressioni avvenute una decina di giorni fa, in contemporanea a una presunta doppia molestia sessuale a due ragazze, sempre nella stessa zona. E i reati sarebbero anche di più, ma non risultato tutti ufficialmente, in quanto le vittime non sporgono sempre una querela formale. "La mancata denuncia – interviene Ferrari – rende più complicato il lavoro delle forze dell’ordine. Viene da pensare che colui che subisce violenza non fa denuncia perché in parte è complice di chi lo ha picchiato. Ma questo discorso non vale per il resto dei cittadini. Abbiamo bisogno che chi vede o sa qualcosa, che sia in grado di fornire informazioni, lo faccia. Non vogliamo essere il paese del degrado e dell’inciviltà, ma neppure il paese dell’omertà, dove nessuno dice nulla e nessuno si prende le responsabilità di cittadino".

Il sindaco si dice inoltre molto preoccupato dal fatto che sia sempre più bassa l’età media dei protagonisti di situazioni illecite. "Violenza verbale, fisica, minacce, relazioni non corrette… coinvolgono soprattutto ragazzi. Il sindaco non è uno sceriffo. Noi abbiamo compiti preventivi, educativi, di accompagnamento della comunità. È chiaro che gli sforzi dovranno essere maggiori, visto che i risultati non ci danno per ora piena soddisfazione. Ma occorre la partecipazione delle famiglie, dei genitori. Senza alleanza con le famiglie, i genitori, ogni sforzo rischia di essere inutile".

Ed emerge anche una buona notizia: il potenziamento dell’organico della locale caserma dei carabinieri. "A Fabbrico abbiamo una caserma ormai vecchia, che è al servizio anche del territorio di Rolo. È un edificio ormai non più dimensionato per le esigenze attuali. Per questo abbiamo firmato un contratto per l’affitto di un appartamento in via Roma per ospitare in modo dignitoso tre militari in aggiunta a quelli attualmente in paese, per arrivare a otto carabinieri, ovvero l’organico assegnato. Abbiamo deciso questo impegno economico importante, coprendo i costi dell’alloggio, che di fatto diventa un ampliamento caserma. Lo abbiamo fatto pur di convincere i comandi dell’Arma a inviare i tre militari mancanti. Tutto ciò garantirà maggiore presenza sul territorio e una più ampia copertura del servizio".

Antonio Lecci