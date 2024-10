Avs, la carica dei candidati: "Sosteniamo de Pascale"

"Per le elezioni regionali sosterremo la candidatura di Michele de Pascale: nei colloqui abbiamo riscontrato una capacità di ascolto seria e sincera, con impegni come quello di rimettere mano alla legge sul consumo di suolo. L’obiettivo è confermare i risultati delle europee e diventare la seconda forza in Regione". Duilio Cangiari è il coordinatore provinciale di Europa Verde e parla chiaro per presentare i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali di novembre. La lista, oltre che sui due partiti potrà contare anche sul contributo di Possibile e di varie associazioni e coalizioni civiche, come ad esempio ‘Reggio Emilia in comune’. Il primo candidato è l’ex consigliere comunale Paolo Burani: "Questa compattezza la chiede e la premia l’elettorato: dove ci siamo divisi, abbiamo perso voti. I punti fondamentali sono la tutela dell’ambiente, del lavoro e dei diritti, e gli investimenti sulle scuole e sul trasporto pubblico". Ci sarà anche Cosimo Pederzoli, segretario reggiano di Sinistra italiana: "Proporremo un salario minimo regionale a 10 euro e una revisione della legge regionale sul diritto all’abitare, per normare meglio gli affitti brevi e riqualificare le case popolari. Poi sensibilizzeremo sul dissesto idrogeologico e sulle questioni giovanili, anche per portare i ragazzi a votare. E la pace è un tema centrale, l’Emilia Romagna dovrà saper supportare territori come la Palestina". Oltre a Burani e Pederzoli, i candidati di Avs saranno la correggese Fabiana Bruschi, pensionata ex-medico sportivo che si dice pronta a lottare per la parità di genere e la sanità. Punto che condivide con un’altra candidata, Chiara Bernardi, dermatologa e psicoterapeuta che abita a Casina, determinata a portare all’attenzione della Regione la cura e gli investimenti in aree interne come l’Appennino. Monica Righini, docente alle elementari specializzata nell’insegnare l’italiano a bambini non italofoni, metterà al centro delle sue battaglie l’accoglienza e l’inclusione.

Tommaso Vezzani