Avviata raccolta fondi per aiutare la famiglia del 42enne morto

Si attende l’esecuzione di un accertamento medico legale per poter fissare i funerali di Thomas Appia (foto), l’operaio di origine ghanese, di 42 anni, che a meno di un chilometro da casa, una settimana fa, è rimasto vittima di un incidente mentre in sella al suo ciclomotore Aprilia in via Marconi, l’ex Statale 63, a Cadelbosco Sotto. L’esame diagnostico vuole verificare se il decesso possa essere riconducibile a un malore, che potrebbe aver colpito l’uomo mentre era alla guida del ciclomotore.

Intanto è iniziata la raccolta di fondi tra la gente del paese per aiutare economicamente la famiglia di Thomas, che lascia la moglie e quattro figli. La raccolta fondi è stata avviata per ora al panificio e alla tabaccheria di Cadelbosco Sotto. Alcuni cittadini hanno già consegnato denaro, ma anche vestiti per bambini, da destinare ai figli di Appia. La locale amministrazione comunale si è messa a disposizione per eventuali aiuti alla famiglia, anche in vista del funerale, che dovrebbe svolgersi proprio in paese, dove vivono moglie e tre figli dell’uomo, operaio in un’azienda della zona.