Avviati i lavori di manutenzione del verde pubblico

Sono stati avviati i lavori alle alberature a Correggio, nell’ambito di progetti per manutenzione e miglioramento del verde pubblico. Si tratta di un primo intervento, finanziato per circa 22 mila euro, che coinvolge un centinaio di piante in diverse parti del territorio comunale. La scelta è ricaduta, nella prima fase, sui soggetti più bisognosi di intervento, o per patologie o per pericolosità, visto il loro stato e la loro collocazione. Le piante interessate dai lavori di potatura sono in via Croce, via Berlinguer, parco Via Varsavia, via Panisi, Centro Espansione Sud, parco via Don Cattania, parco via IV Novembre, via Fratelli Cervi, parco Enzo Biagi, via Ghidoni e parco della Memoria.

In precedenza sono stati effettuati quindici interventi sul patrimonio verde comunale di Correggio, con un investimento di oltre 300 mila euro provenienti dal bilancio comunale, ad eccezione della operazione sulla quercia monumentale di Canolo, per il quale è stato erogato un finanziamento regionale da diecimila euro e che presto sarà "celebrato" con un evento inaugurale. Nella cifra totale sono compresi anche gli sfalci effettuati fino ad oggi.

Tra gli interventi sul patrimonio ambientale figura pure quello al Parco Merulo: oltre alla sistemazione del verde, i lavori prevedono anche l’allestimento delle aiuole e la posa dei nuovi giochi. I lavori verranno completati entro fine novembre.