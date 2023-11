Avviati i lavori per la costruzione della mensa per le elementari

Torna nella Bassa Reggiana l’atmosfera del set cinematografico.

Nei giorni scorsi a San Girolamo di Guastalla sono state girate alcune scene del film tratto dal libro "Il treno dei bambini", una produzione Palomar e la regia di Cristina Comencini, il cui padre – l’indimenticato Luigi – nel 1965 diresse nella vicina Brescello ’Il compagno don Camillo’.

Un film destinato a una distribuzione internazionale di Netflix, con il cast composto da Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone, Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo, Nunzia Schiano, oltre a Stefano Accorsi, che più volte ha lavorato in set cinematografici nel Reggiano, a partire da "Radiofreccia" di Luciano Ligabue.

Già lo scorso settembre, a una premiazione dell’attrice Barbara Ronchi al centro Malaguzzi a Reggio, era stata annunciata la presenza dell’artista in Emilia per le riprese del nuovo film, destinato a uscire l’anno prossimo. "Sarà un film epico e struggente. Un viaggio nella miseria, ma anche nella generosità dell’Italia del dopoguerra, vista dagli occhi di un bambino diviso tra due madri", lo ha definito la regista.

Nelle scorse settimane le riprese si sono svolte a Salerno. E presto la troupe si sposterà in Toscana, dal 20 novembre al 2 dicembre in Val D’Orcia, dove di recente si sono tenute dei provini per la scelta di alcune comparse.

A San Girolamo la troupe ha operato la scorsa settimana, fino a sabato, in particolare lungo via Ville, all’altezza delle ex scuole elementari.

La strada è stata chiusa al traffico, con il set "blindato" durante le varie operazioni, che hanno comprensibilmente attirato i curiosi.

Già nei giorni precedenti le riprese erano state annunciate dai cartelli di divieto di sosta nel tratto di via Ville interessato dalle attrezzature della produzione cinematografica.

Antonio Lecci