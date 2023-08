Avviati lavori di sistemazione parquet Pala Correggio: 38 mila euro

Sono stati avviati lavori per rimettere a nuovo la pavimentazione in legno del campo da gioco del palasport Dorando Pietri di Correggio. Gli ultimi interventi risalgono al 2009. La pavimentazione presenta zone danneggiate, soprattutto quelle più battute durante le partite di hockey, con lacune nelle assi di legno tra piccoli fori, leggere sbeccature e scheggiature.

Occorre dunque una levigatura del pavimento con appositi macchinari, la stuccature di alcune parti dell’area e la stesura di mani di vernice a protezione del passaggio con pattini a rotelle. Il Comune di Correggio, al termine di una indagine di mercato con invito ad alcune aziende a presentare offerte, ha affidato l’incarico per i lavori all’impresa modenese Bisport, per un costo complessivo di quasi 38 mila euro. I lavori dovranno essere conclusi entro fine mese, in tempo per l’inizio delle gare degli Europei Under 17 che si prevedono proprio al palasport correggese dal 27 agosto al 2 settembre, con formazioni da tutto il Continente. Sono previsti anche la sistemazione dell’illuminazione, degli spogliatoi e altre migliorie tecniche e strutturali.