Avvicina un pensionato e gli strappa la catenina

Si è avvicinato a un pensionato, che era a piedi in centro a Luzzara, strappandogli improvvisamente la catenina d’oro che la vittima aveva al collo, per poi fuggire in fretta a bordo di un monopattino elettrico. E’ accaduto lo scorso fine settimana nel paese della Bassa. Ma il caso è stato risolto, grazie al tempestivo allarme dato al 112 dall’anziano, insieme a una precisa descrizione del malvivente, che ha permesso alle varie pattuglie dei carabinieri in servizio nella zona di intercettare il giovane sospetto in breve tempo, pur se non è stato affatto facile bloccarlo a causa della sua violenta reazione.

A essere intercettato, in paese, è stato un 26enne di origine africana, sospettato del furto con destrezza. Ma al momento del controllo, lo straniero si è opposto all’accertamento, reagendo con calci e pugni verso i militari, tentando pure di sfilare la pistola dalla fondina di uno dei carabinieri. Alla fine il giovane è stato bloccato e ammanettato, scoprendolo anche in possesso di un coltello con lama di nove centimetri, che teneva in una tasca. Intanto, uno dei carabinieri è stato medicato in ospedale per traumi guaribili in almeno un mese. E vari danni sono stati lasciati pure all’auto di servizio usata per il trasporto del presunto ladro verso la caserma, dove sono state completate le procedure d’arresto.

Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine e gravato dalla sorveglianza speciale, è stato infatti dichiarato in arresto e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, tentato furto, danneggiamento e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, oltre che per il furto con strappo. La perquisizione in abitazione ha inoltre permesso di rinvenire vari oggetti di sospetta provenienza illecita, tra cui un monopattino elettrico, un paio di orecchini, un anello da donna e un bracciale.

La catenina rubata all’anziano, invece, non è stata rinvenuta: forse è riuscito a nasconderla, prevedendo un possibile controllo delle forze dell’ordine. Si indaga per capire se il giovane sia stato anche autore di altri simili furti.

Antonio Lecci